Неизвестные осквернили Вечный огонь в Парке освободителей Белграда

Вандалы пока не пойманы

В Сербии неизвестные потушили Вечный огонь в мемориальном Парке освободителей Белграда.

15 декабря огонь зажгли президент страны Александр Вучич и глава российского МИД Сергей Лавров. Спустя две недели вандалы облили мемориал краской и потушили пламя.

Посольство России в Сербии заявило, что потрясено осквернением Вечного огня и выразило уверенность, что памятник будет восстановлен, а злоумышленники понесут наказание.

Налицо циничная попытка поставить Сербию в один ряд с некоторыми европейскими странами, где война с монументами антифашистам и переписывание истории, к прискорбию, приобрели системный характер", - сообщили ТАСС в диппредставительстве.

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