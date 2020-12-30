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Число жертв ракетного обстрела аэропорта в Йемене возросло

15:22
  • среда
  • 30 декабря 2020

Ранены более 20 человек

По разным данным, от 10 до 27 человек погибли, более 20 ранены в результате ракетного обстрела аэропорта Адена на юге Йемена. Взрывы прогремели в то время, когда из Саудовской Аравии прибыло новое правительство страны. Военные заявили, что ракеты были запущены из района, подконтрольного повстанцам-хуситам из движения "Ансар Алла".
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"Причиной взрывов в аэропорту Йемена стал ракетный обстрел из провинции Таиз на юго-западе Йемена, которая находится под контролем повстанцев-хуситов", - заявил военный источник. Министр информации, культуры и туризма Йемена Муаммар аль-Ирьяни также обвинил в нападении хуситов.

Новое правительство Йемена было назначено президентом Абд Раббу Мансуром Хади 18 декабря. В его состав, в соответствии с эр-риядскими договоренностями прошлого года между международно признанным правительством и сепаратистами юга страны, вошли пять министров-южан.

Несколько мощных взрывов прогремели возле зала прилетов аэропорта Адена, когда туда прибыл самолет с новым правительством. Министры не пострадали, так как не успели до взрывов покинуть лайнер, передает РИА Новости.

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