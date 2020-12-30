Что россияне попросили бы в подарок у Деда Мороза

Это выяснил ВЦИОМ

Специалисты ВЦИОМ в ходе опроса выяснили, что россияне попросили бы у Деда Мороза. Подавляющее большинство (29%) хотят здоровья для себя и своих близких. Чуть более 10% россиян пожелали бы скорейшего завершения пандемии коронавируса и отмены ограничений.

Материального благополучия попросили бы у Деда Мороза 7% опрошенных. А вот 6% респондентов хотят достойно оплачиваемой работы, а также карьерного роста, пишет "Интерфакс".

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