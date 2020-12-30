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Мутко назвал средний срок погашения ипотеки в России

15:32
  • среда
  • 30 декабря 2020

В этой сфере в 2020-м был установлен рекорд

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко рассказал, что двадцатилетние ипотечные кредиты россияне в среднем закрывают за семь-девять лет. Сегодня рыночная ипотечная ставка, уточнил он, достигает 8% годовых.

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Как добавил Мутко, которого цитирует ТАСС, по итогам уходящего года будет выдано 1,7 миллиона ипотечных кредитов на 4 триллиона рублей - это рекорд. Такие результаты стали возможны благодаря льготной ипотеке на новостройки, а также выплатам в 450 тысяч рублей для погашения кредитов для многодетных семей.

Дефолтная задолженность по ипотечных кредитам не превышает 1,5%, заключил генеральный директор ДОМ.РФ.

Ранее президент России Владимир Путин призвал правительство отреагировать на рост цен на жилье, которое произошло на фоне введения льготной ипотеки (она будет действовать до 1 июля 2021 года). По словам главы государства, ситуацию надо менять, иначе все усилия в данном направлении "серьезно пострадают".

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