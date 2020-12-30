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В "Шереметьево" экстренно сел самолет с трещиной в лобовом стекле

15:57
  • среда
  • 30 декабря 2020

Борт летел из Крыма

Пассажирский самолет Airbus A321, выполняющий рейс Симферополь – Москва, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту "Шереметьево".

По предварительным данным, у самолета треснуло лобовое стекло со стороны командира воздушного судна, сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

Посадка прошла штатно, самолет плавно зашел на взлетно-посадочную полосу. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Причины инцидента будут выясняться. 

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