Сергей Жуков рассказал, чего ему не хватает для новогоднего настроения

Оказалось, артисту нужно совсем немного

Солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков поговорил с подписчиками о готовности к предстоящим праздникам. Артист признался, что ему до "идеального" новогоднего настроения не хватает совсем чуть-чуть.

Жуков поинтересовался у поклонников, на сколько они бы оценили свое новогоднее настроение и готовность к праздникам по десятибалльной шкале. Ответы оказались самыми разными. Кто-то из подписчиков признал, что не готов к празднованию Нового года, а кто-то уже оказался во всеоружии.

Сам исполнитель заявил, что у него "твердая 8". Жуков объяснил, что до результата в 10 баллов из 10 ему не достает "ложечки оливье" и вручения подарков любимым.

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