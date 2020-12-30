Врачи оценили состояние Фрейндлих

Народная артистка лечится от коронгавируса

Врачи столичной клинической больницы № 122 оценивают состояние народной артистки Алисы Фрейндлих как стабильное. По словам медиков, отрицательной динамики не наблюдается.

"Состояние стабильное, без отрицательной динамики", - сообщили в клинике агентству ТАСС. Днем ранее врачи оценивали состояние актрисы как стабильно тяжелое.

Народную артистку госпитализировали с диагнозом коронавирус 25 декабря. Фрейндлих поместили в реанимацию, где она находится под постоянным контролем медперсонала.

Своими переживаниями по поводу болезни артистки поделилась внучка актрисы. "Это первый Новый год, когда… семья встретит его в совсем других реалиях", - написала Анна Тарасова в Instagram. Она добавила, что даже в столь сложное время судьба распорядилась так, чтобы семья была вместе. В 122-й больнице проходит лечение и дочь Фрейндлих – актриса театра и кино Варвара Владимирова.

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