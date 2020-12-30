Путин обсудил с Мишустиным развитие транспортной инфраструктуры

Речь пошла о доступности транспортных маршрутов

У россиян должно быть больше возможностей для поездок по стране. Как с точки зрения выбора маршрутов, так и доступности цен. Планы развития транспорта обсудили в среду в режиме видеоконференции Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин. В какие проекты в предстоящем году будут направлены самые крупные вложения, чем хороши новые образцы техники и насколько можно снизить стоимость авиабилетов для жителей Дальнего Востока?

Новогоднее путешествие из Владивостока или Хабаровска в Москву по цене сопоставимо с перелетом из российской столицы в Арабские Эмираты. В остальное время года цены ниже, но все равно дорого, сетуют пассажиры.

На проблему неоднократно обращал внимание президент. Неделю назад, общаясь с членами Госсовета и Совета по стратегическому развитию страны, Путин дал кабинету министров конкретное поручение.

Путин: Мы с вами обсуждали совсем недавно вопросы так называемого пространственного развития страны – транспортного развития, транспортных коридоров. Я говорил о том, что необходимо "сшивать" страну, помогать людям передвигаться исходя из покупательной способности наших граждан. Знаю, что правительство уже подготовило ряд решений на этот счёт, и просил бы вас подробнее об этом рассказать.

Мишустин: Мы внимательно проработали все подходы, чтобы перелёты стали доступны для большего числа дальневосточников, подготовили предложения, и в случае вашего одобрения мы готовы выделить дополнительно ещё пять миллиардов рублей на субсидирование авиабилетов. Средняя цена для жителей дальневосточного региона составит 10 200 рублей в одну сторону.

Путин: 10 200 рублей для перелёта с Дальнего Востока. Я так понимаю, что, видимо, вы считали от Владивостока. Сегодня, насколько я помню, это 16 250 рублей, так что это действительно снижение заметное, спасибо большое.

Льготные билеты по 21 направлению могут приобрести студенты, пенсионеры и многодетные семьи. Многие воспользуются услугами новой единой дальневосточной авиакомпании. Она организована по поручению президента.

"Перед объединённой авиакомпанией стоят масштабные задачи: за четыре года её пассажиропоток должен вырасти до двух миллионов человек, а количество маршрутов превысить полтысячи. Это позволит построить на территории Дальнего Востока единую региональную сеть и перейти к прямым перелётам между городами этого федерального округа без стыковки в Москве, в крупных городах", - сообщил Мишустин.

Авиапарк компании будет состоять из современных отечественных самолетов. "Нам нужно создать всю цепочку авиационной отечественной техники, которая бы обслуживала наших граждан. И начать нужно с самых небольших самолётов. В конце концов, уже нужно заменить Ан-2. Это самолёт небольшой вместимости, на девять мест – самолёт "Байкал", - сказал Путин.

Его серийное производство в Бурятии должны наладить к 2024 году. В соседней Иркутской области будут собирать МС-21. Детально и подробно Путин останавливается на технических характеристиках каждой модели. Накануне первый полет совершил турбовинтовой самолет Ил 114-300.

"Он уже поднялся в воздух, причём с отечественными двигателями ПД-14, и это очень важно. Мы специально деньги выделяли на первом этапе, даже из "Роснефтегаза" выделили необходимые средства, для того чтобы запустить проект. Его ни в коем случае нельзя потерять", - отметил Путин.

Говорили и о других видах транспорта. Активно нужно развивать железнодорожные перевозки по БАМу и Транссибу. Груз от восточных рубежей до западных границ нашей страны должен доходить за неделю. Не нужно забывать и об автомобильных магистралях. Зашла, в частности, речь о строительстве подходов к Крымскому мосту. Новые теплоходы PV-300, считает Владимир Путин, могли бы перевозить пассажиров из Сочи в Крым. Ну а в труднодоступных районах целесообразно использовать судно на воздушной подушке "Хаска". Все это - отечественные разработки. Конструкторам поставлена задача: ориентироваться на газомоторное топливо.

"Нужно обязательно сделать следующий шаг и к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе. И потом следующий шаг – на водороде нужно делать локомотивы. С учётом требований к сохранению природы, с учётом требований к городскому транспорту, особенно в крупных городах, городах-миллионниках, где используется очень много городского транспорта на дизельном топливе – а мы знаем, что оно с экологической точки зрения желает много лучшего", - сказал Путин.

Задач много, но и задел хороший. Именно благодаря ему все планы на 2021, считает президент, должны быть реализованы.

Матвей Шестаков, Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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