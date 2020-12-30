Мишустин сыграл песни из мультфильмов на подаренном девочке синтезаторе

Премьер выполнил просьбу с "Елки желаний"

Михаил Мишустин лично выбрал синтезатор для девочки из Тверской области, которая оставила свою записку на "Елке желаний". Премьер-министр не просто преподнес подарок Наде Столпник, но и сыграл для нее несколько песен из советских мультфильмов.

Мишустин снял записку Нади с елки 24 декабря. Узнав, что девочка попросила у Деда Мороза синтезатор, премьер признался, что и сам когда-то мечтал о таком подарке. В Тверь глава кабмина прибыл с целым мешком презентов – у пятилетней Нади на днях был день рождения.

"Меня Миша зовут", - представился Мишустин. Премьер подарил Наде куклу, которую они сразу назвали Ксюшей, а потом предложил девочке сыграть для нее на новом синтезаторе. Он исполнил "В лесу родилась елочка", "А я играю на гармошке", "Голубой вагон", "Песня Чебурашки", а также песню из "Бременских музыкантов". Мишустин взял с Нади слово, что она обязательно посмотрит этот мультфильм, передает ТАСС.

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