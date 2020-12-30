ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВОЗ потребовала 4 миллиарда на обеспечение доступа к вакцинам от COVID

17:12
  • среда
  • 30 декабря 2020

Финансы требуются срочно

Видеообращение к мировому сообществу опубликовал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Оно приурочено к годовщине поступления информации из Китая сведений о заболевании, которое впоследствии назвали COVID-19.
Глава ВОЗ предупредил о новых испытаниях в 2021 году

По словам Гебрейесуса, чтобы защитить мир, надо обеспечить иммунизацию населения не только в тех странах, которые могут позволить себе приобретение вакцин, но и по всей планете.

"Для этого механизму COVAX срочно нужны более 4 миллиардов долларов для закупки вакцин для стран с низкими доходами и доходами ниже средних", - сказал глава ВОЗ. Он подчеркнул, что ответить на этот вызов мир должен в 2021 году.

В механизме COVAX участвуют 190 стран. 18 декабря стало известно, что у производителей зарезервировано около 2 миллиардов доз вакцин-кандидатов. COVAX поддерживает создание производственных мощностей и централизованные закупки препаратов от COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.