ВОЗ потребовала 4 миллиарда на обеспечение доступа к вакцинам от COVID

Финансы требуются срочно

Видеообращение к мировому сообществу опубликовал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Оно приурочено к годовщине поступления информации из Китая сведений о заболевании, которое впоследствии назвали COVID-19.

По словам Гебрейесуса, чтобы защитить мир, надо обеспечить иммунизацию населения не только в тех странах, которые могут позволить себе приобретение вакцин, но и по всей планете.

"Для этого механизму COVAX срочно нужны более 4 миллиардов долларов для закупки вакцин для стран с низкими доходами и доходами ниже средних", - сказал глава ВОЗ. Он подчеркнул, что ответить на этот вызов мир должен в 2021 году.

В механизме COVAX участвуют 190 стран. 18 декабря стало известно, что у производителей зарезервировано около 2 миллиардов доз вакцин-кандидатов. COVAX поддерживает создание производственных мощностей и централизованные закупки препаратов от COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"