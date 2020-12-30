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Украинский суд счел "юридически ничтожным" указ Зеленского

17:37
  • среда
  • 30 декабря 2020

Выполнять распоряжения президента КС не намерен

Конституционный суд Украины не намерен выполнять указ президента Владимира Зеленского об отстранении Александра Тупицкого. Украинский лидер не имеет права приостанавливать полномочия главы КС – следовательно, подписанный им документ является "юридически ничтожным и не подлежит исполнению".

Конституционный суд в опубликованном на сайте заявлении отмечает, что глава государства вышел за рамки своих полномочий и нарушил восемь статей основного закона страны. Действия Зеленского расценили как противоправное вмешательство в деятельность судебной инстанции.

27 октября Конституционный суд Украины заблокировал закон об электронном декларировании доходов чиновников. Кроме того, КС лишил Национальное агентство по предотвращению коррупции ряда ключевых полномочий. Зеленский не признал эти решения, а 29 декабря отстранил от должности Александра Тупицкого на два месяца - из-за подозрения в подкупе свидетеля.

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