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Московские власти ограничат доступ на Красную площадь в новогоднюю ночь

18:08
  • среда
  • 30 декабря 2020

Жителей столицы просят воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Москве все еще действует. В связи с этим столичные власти приняли решение ограничить доступ на Красную площадь 31 декабря с 18:00.
Развлекательные заведения в столице в новогоднюю ночь закроются в 23:00

В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности напомнили, что массовые мероприятия и детские представления в рамках празднования Нового 2021 года и Рождества Христова отменены из-за пандемии.

"В целях обеспечения соблюдения введенных ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей после 18:00 мск 31 декабря 2020 года доступ граждан на Красную площадь будет ограничен", - сообщили в пресс-службе агентству ТАСС.

Москвичей и гостей столицы просят отнестись с пониманием к принимаемым мерам. В частности, следует воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей.

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