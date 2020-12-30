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Петербургским ресторанам с 4 января разрешат работать до 23:00

18:43
  • среда
  • 30 декабря 2020

Разрешение с оговорками касается и кафе в торговых центрах

Заведениям общественного питания в Санкт-Петербурге разрешили работать до 23:00. Часы работы кафе и ресторанов будут продлены с 4 января. Ранее власти Северной столицы запретили им принимать посетителей в вечернее и ночное время – из-за роста заболеваемости коронавирусом.
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"С 4 по 31 января предприятия общественного питания смогут принимать посетителей с 6:00 до 23:00, запрет сохранится исключительно на их работу в ночное время (с 23:00 до 6:00)", - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Разрешение касается и предприятий общественного питания, которые расположены в торговых центрах. Однако в этом случае должны быть соблюдены некоторые условия. В частности, оговаривается наличие отдельного входа с улицы и отсутствие сквозного доступа в другие помещения ТЦ, передает ТАСС.

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