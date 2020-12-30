Конец многолетней драмы: как изменится жизнь британцев после Brexit

Документ может вступить в силу уже в ближайшее время

30 декабря в многолетней драме под названием "Брекзит", похоже, поставили точку. Главы Евросовета и Еврокомиссии, а за ними и Борис Джонсон подписали соглашение о торговле и сотрудничестве Лондона и Брюсселя после выхода Соединённого Королевства из Евросоюза. Одобрили документ и в обеих палатах британского парламента. Премьер-министр Великобритании отметил, что документ может вступить в силу уже на следующей неделе.

Сначала соглашение о торговле и сотрудничестве подписывают в штаб-квартире Евросоюза. Затем документ спецбортом отправляют в Лондон. В эпопее с "Брекзитом", начавшейся еще в 2016-м, кажется, поставлена точка, передает "ТВ Центр".

"Позвольте мне отдать дань уважения и поблагодарить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и всех наших европейских друзей за их прагматизм и особенно - за понимание, что это в интересах самого ЕС - существовать бок о бок с процветающим, спокойным и независимым Соединённым королевством", - заявил Борис Джонсон.

Взаимопонимания Лондон и Брюссель искали 4 года. Переговоры по первому в истории "разводу" страны-члена с Европейским союзом оказались настолько сложными, что угроза жесткого "Брекзита" - с последующим коллапсом экономики - оставалась реальной вплоть до последнего момента. Договориться стороны смогли только в канун католического Рождества. За неделю до даты официального выхода Королевства из ЕС.

В документе, регламентирующем жизнь после "Брекзита", больше двух тысяч страниц. И ознакомиться с ним целиком ни у кого, кроме самих переговорщиков, не было времени. Но уже известно, это не совсем тот "Брекзит", который обещали британцам.

Да, Лондон получает желанную независимость в вопросах внешней политики и обороны. Но цена за нее будет немалой. С начала 2021 года прекратится свободное перемещение граждан. Для длительного пребывания в ЕС жителям королевства потребуются европейские визы, европейцам, приезжающим на остров, британские. Восстановится пограничный контроль, в том числе санитарный. Хотя дополнительных пошлин и квот на товары стороны не вводят. Не будет и взаимного признания профессиональной квалификации. Что сильно осложнит положение трудовых мигрантов.

И, наконец, управлять рыбными ресурсами стороны будут вместе. При этом документ на пять с половиной лет сохраняет статус-кво по правам на вылов. Представители британской рыболовецкой отрасли иначе как предательством последний пункт не называют.

"Когда они хотели провести "Брекзит", нас вытащили на передний план. Обещая вернуть контроль над территориальными водами. Мы поверили. А они были рады использовать нас в своей кампании. Теперь же, когда дело дошло до решающей стадии, нас грубо оттолкнули в сторону", - говорит рыбак Фил Митчелл.

При этом такое соглашение по "Брекзиту", полагают эксперты, еще не раз аукнется королевству. Часть представителей крупнейших финансовых и юридических компаний уже переносят свои штаб-квартиры на континент. Что, конечно, лишит британскую казну части доходов.

Еще страшнее угроза внутриполитического кризиса. Соглашение о выходе из ЕС, предусматривает особый экономический статус Северной Ирландии. Которая также сохраняет открытую границу с оставшейся в ЕС Республикой Ирландия. Что сближает Белфаст с Дублином и отдаляет от Лондона. Не рады выходу из ЕC и шотландцы. Проведение повторного референдума о независимости теперь, похоже, вопрос времени.

И все-таки британский парламент, которому из двух тысяч страниц документа дали прочесть только 80, голосует за сделку по "Брекзиту". Другого варианта у королевства попросту нет. Финальное слово за европейскими депутатами. Которые будут обсуждать соглашение уже на весенней сессии. До этого момента "развод" Брюсселя и Лондона уже будет считаться действительным. Но временно.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"