СК выясняет обстоятельства гибели спикера Ярославской облдумы

Следователи выехали на место ДТП под Тверью

Обстоятельства гибели спикера Ярославской областной думы Алексея Константинова выясняет Следственный комитет. Эксперты работают на месте ДТП под Тверью. Авария с участием автомобиля Hyundai, за рулем которого был Константинов, произошла днем 30 декабря на трассе Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец.

"На место происшествия от следственного управления по Тверской области выехали руководство ведомства, следователи первого отдела по расследованию особо важных дел, криминалисты следственного управления и сотрудники Кашинского межрайонного следственного отдела", - говорится в сообщении на сайте Следственного управления СК России по Тверской области.

По предварительным данным, днем 30 декабря Hyundai выехал на полосу встречного движения. Автомобиль Константинова столкнулся с "Маздой". Спикер Ярославской облдумы погиб на месте, женщина - водитель второй машины с травмами доставлена в больницу. Известно, что на обоих автомобилях установлены шипованные шины, а трасса была обработана противоледными реагентами, передает ТАСС.

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