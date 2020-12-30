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СК выясняет обстоятельства гибели спикера Ярославской облдумы

19:10
  • среда
  • 30 декабря 2020

Следователи выехали на место ДТП под Тверью

Обстоятельства гибели спикера Ярославской областной думы Алексея Константинова выясняет Следственный комитет. Эксперты работают на месте ДТП под Тверью. Авария с участием автомобиля Hyundai, за рулем которого был Константинов, произошла днем 30 декабря на трассе Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец.
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"На место происшествия от следственного управления по Тверской области выехали руководство ведомства, следователи первого отдела по расследованию особо важных дел, криминалисты следственного управления и сотрудники Кашинского межрайонного следственного отдела", - говорится в сообщении на сайте Следственного управления СК России по Тверской области.

По предварительным данным, днем 30 декабря Hyundai выехал на полосу встречного движения. Автомобиль Константинова столкнулся с "Маздой". Спикер Ярославской облдумы погиб на месте, женщина - водитель второй машины с травмами доставлена в больницу. Известно, что на обоих автомобилях установлены шипованные шины, а трасса была обработана противоледными реагентами, передает ТАСС.

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