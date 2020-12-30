МИД прокомментировал обстрел аэропорта в Йемене

Снаряды попали в здание аэропорта

По меньшей мере 27 человек погибли и десятки получили ранения в результате ракетного обстрела аэропорта в Йемене. Ответственность за произошедшее в столице Адене пока никто на себя не взял.

Однако есть предположение, что атаку совершили хуситы. Ракеты были выпущены из провинции Таиз на юго-западе страны. Этот район находится под контролем повстанцев. Кроме того, ещё до обстрела над аэропортом был слышен звук беспилотников, передает "ТВ Центр".

Налёт произошел в момент прибытия нового правительства из Саудовской Аравии. Снаряды попали в здание аэропорта. Несколько мощных взрывов прогремели в зале прилётов. Среди министров пострадавших нет - они не успели выйти из самолёта.

Территория аэропорта оцеплена военными. Членов кабмина перевезли в президентский дворец, возле которого позже прогремел ещё один взрыв. После него сообщений о жертвах и раненых не поступало. В российском МИД заявили, что решительно осуждают произошедшее в Йемене.

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