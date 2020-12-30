В ярославской деревне решили проблему сгнивших школьных автобусов

Новый транспорт вышел на маршрут

То, что под Новый год случаются чудеса, доказывают кадры, которые журналисты в среду получили из Ярославской области. Несколько дней назад на телеканале "ТВ Центр" прошел репортаж из деревни Пестрецово, где дети были вынуждены ездить в школу на полусгнившем автобусе со сквозными дырами в кузове и крыше.

Тогда власти пообещали: к январю проблема будет решена. И вот не закончился еще декабрь, а новые автобусы уже в строю. 24 машины, только что с конвейера, оборудованы всеми системами безопасности, работают тахографы, подключены навигаторы ГЛОНАСС.

Новинки российского автопрома выйдут на школьные маршруты и в регулярные рейсы к удаленным от областного центра городам и селам.

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