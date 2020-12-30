После сильного оползня в Норвегии эвакуируют сотни людей

Подробности о происшествии

В Норвегии эвакуированы более 700 человек после сильного оползня. ЧП произошло в деревне Аск в 30 километрах к северо-востоку от Осло, передает "ТВ Центр".

Всё случилось в ночь на среду. Склон холма обрушился за считанные минуты вместе с жилыми домами. 14 зданий разрушены. Ещё несколько буквально балансируют на краю обрыва.

Пострадали по меньшей мере 10 человек. Один из них - в критическом состоянии. До сих пор неизвестна судьба 21 жителя деревни. На месте происшествия сегодня побывала премьер-министр Норвегии. Она заявила, что этот оползень - один из самых крупных за всю историю страны.

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