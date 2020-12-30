Возле президентского дворца в йеменском Адене прогремел взрыв

В резиденции ранее разместили новое правительство страны

В районе президентского дворца в Адене прогремел взрыв. В резиденции главы государства разместились члены нового правительства Йемена, которые 30 декабря прибыли из Саудовской Аравии.

Как сообщил телеканал Al Arabiya, взрыв не имел ничего общего с ракетными атаками – у резиденции был перехвачен и взорван заминированный беспилотник.

Новое правительство Йемена было сформировано почти две недели на основе Эр-Риядского соглашения. Возглавил кабмин премьер-министр Маин Абдель Малик. 30 декабря все члены кабмина, за исключением главы Минобороны, прибыли в Аден и должны были официально приступить к работе.

Самолет с членами нового правительства прилетел из саудовской столицы около полудня. В аэропорту собрались местные чиновники, журналисты и местные жители. Министры готовились покинуть самолет, когда по аэропорту выпустили по меньшей мере три реактивных снаряда - как сказали военные, из района, подконтрольного повстанцам-хуситам. Одна ракета попала в зал прилета, еще две разорвались на взлетном поле. По последним данным, погибли около 30 человек, свыше 60 получили ранения, передает Reuters.

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