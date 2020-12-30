Джонсон подписал соглашение о сотрудничестве с ЕС после Brexit

Документ осталось утвердить в Палате лордов

Соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом после выхода Великобритании из ЕС подписал Борис Джонсон. Церемония состоялась в резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, 10.

Ожидается, что соглашение будет утверждено в британском парламенте уже 30 декабря. Законопроект, частью которого является упомянутая сделка, уже был одобрен в Палате общин, теперь его должна рассмотреть верхняя Палата лордов. Процесс законодательного одобрения сделки, вероятно, будет завершен уже в ночь на четверг.

"Это соглашение знаменует собой новую эру в отношениях Великобритании и ЕС", - заявил Джонсон, ставя подпись под соглашением, которое ранее от имени Евросоюза подписали глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Чтобы документ обрел статус закона, его должна подписать королева Великобритании Елизавета II. Если королевская санкция будет выдана после принятия документа парламентом, то закон вступит в силу с 1 января.

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