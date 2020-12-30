Зеленский запретил судам под российским флагом появляться в украинских водах

Украинский президент подписал закон "О внутреннем водном транспорте"

Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий судам под российским флагом входить в украинские воды. Документ под названием "О внутреннем водном транспорте" определяет порядок доступа к внутренним водам для грузовых судов всех стран.

Судам под российским флагом посвящен отдельный пункт. Отмечается, что перевозки в каботажных рейсах между речными портами на внутренних водных путях Украины могут осуществляться украинскими судами - или иностранными судами, судовладельцами которых выступают зарегистрированные на территории Украины субъекты хозяйствования.

"…Кроме судов под флагом государства-агрессора, судов, владельцами или судовладельцами которых являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом", - говорится в статье 53 принятого документа.

В Киеве уверены, что после принятия этого закона на Украине появится конкурентный рынок речных перевозок грузов – что принесет Незалежной от 460 до 566 миллионов долларов в год. Кроме того, считают эксперты в офисе Зеленского, перенос части грузовых потоков на реки убережет от разрушения автодороги и сэкономит государственные средства на их ремонт.

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