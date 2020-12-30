Жителей Омска предупредили об аномальном холоде в новогоднюю ночь

Морозы продержатся до 4 января

Аномально холодную новогоднюю ночь пообещали синоптики жителям Омска. В МЧС предупредили, что морозы ниже минус 30 продержатся в области до 4 января.

"По данным синоптиков, с 31 декабря 2020 года по 4 января 2021 года по территории Омской области и в городе Омске ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более", - сообщили в пресс-службе областного МЧС.

По данным метеорологов, ночью с 31 декабря на 1 января температура воздуха понизится до -36 градусов, в Омске будет от -32 до -34 градусов. Первого и второго января сильный мороз в регионе сохранится.

О периоде супернизких температур на азиатской части страны в первые дни 2021 года ранее говорил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура ниже нормы на 12-14 градусов будет в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, напоминает РИА Новости.

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