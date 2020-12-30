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Тодоренко экстренно госпитализировали с серьезной травмой на Бали

21:33
  • среда
  • 30 декабря 2020

Муж телеведущей оптимизма Регины не разделяет

Отдых на Бали завершился неприятностью для телеведущей Регины Тодоренко. Блогера экстренно госпитализировали с серьезной травмой.
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Регина приехала на Бали с сыном и мужем, певцом Владом Топаловым. Как написала телеведущая в сторис Instagram, она с инструктором занималась серфингом, когда неудачно упала.

"Рифом разрезала ногу! Придется дома разрезать палец, внутри остался кусочек коралла", — писала Регина. Она показала ногу и заметила, что удар был действительно сильным — оставил синяки на руках и ногах. Но поначалу блогер не придала инциденту большого значения.

А через несколько часов Тодоренко оказалась в больнице. Телеведущая пожаловалась подписчикам на "адскую" боль в ноге и удивилась, что не почувствовала этого раньше. На видео, которое Регина снимала с больничной койки, рядом с женой стоит мрачный Топалов, который вовсе не разделяет оптимизма своей супруги.

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