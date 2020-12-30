Попова рассказала о повторном заражении коронавирусом

В мире зафиксировано не более 50 таких случаев

Значительные нарушения в работе иммунной системы человека могут стать причиной повторного заражения коронавирусной инфекцией. В мире зафиксировано не более 50 подобных случаев, пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"При значительном нарушении иммунной системы у человека может случиться повторное заболевание, таких заболеваний в мире единицы, не так давно их было 24. Но уже сегодня их насчитывается во всем мире из всего огромного количества зарегистрированных переболевших не более 50 человек", - заявила Попова в эфире телеканала "Россия-1".

Ситуацию с коронавирусом в России глава Роспотребнадзора поставила в зависимость от того, как народ проведет новогодние праздники. Попова посоветовала не устраивать большие застолья. По ее словам, лучше провести новогодние каникулы на свежем воздухе и заниматься спортом.

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