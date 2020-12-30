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Минздрав выдал разрешение на исследования антидота от коронавируса

21:56
  • среда
  • 30 декабря 2020

Идет набор добровольцев

Минздрав России выдал разрешение Федеральному медико-биологическому агентству на клинические исследования антидота для лечения COVID-19. Препарат сначала проверят на здоровых добровольцах, сообщили в пресс-службе ФМБА.
ФМБА до Нового года начнет клинические испытания препарата против COVID-19

"В рамках этой фазы планируется изучить безопасность и переносимость препарата у здоровых добровольцев. Исследование будет проводиться на базе Института иммунологии ФМБА России. В настоящий момент испытательный центр проводит подготовку к клиническим исследованиям. Ведется набор добровольцев", - говорится в сообщении.

Инновационный лекарственный препарат разработан по поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой. 30 декабря Скворцова сообщила премьер-министру Михаилу Мишустину, что клинические исследования начнутся до Нового года.  Руководитель ФМБА подчеркнула, что антидот не имеет аналогов в мире.

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