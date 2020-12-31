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Инфекционист назвала условие возвращения россиян к привычной жизни

07:06
  • четверг
  • 31 декабря 2020

Вакцинация - ключ к успеху

Как отметила президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова, жители России смогут рассчитывать на возвращение к привычному образу жизни, если к осени 2021 года прививку от коронавируса сделают хотя бы 50% населения страны.

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"Если мы сейчас хотя бы к осени 2021 года охватим хотя бы под 50%, то увидим результаты: уменьшится резко количество новых случаев, а значит, разгрузится и здравоохранение, и койки, и мы как-то более или менее войдем в привычный свой режим", - приводит заявление Шестаковой РИА "Новости".

К настоящему моменту Министерство здравоохранения зарегистрировало две российские вакцины от COVID-19 - это "Спутник V", созданная НИЦЭМ имени Гамалеи, и разработанная в центре "Вектор" "ЭпиВакКорона". Еще один препарат готовит Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. На этапе доклинических исследований находится генетическая вакцина "Урал" от завода "Медсинтез".

Ранее Министерство финансов подсчитало, во сколько в итоге обойдется массовая вакцинация россиян. По словам главы ведомства Антона Силуанова, это будет стоить от 75 до 100 миллиардов рублей.

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