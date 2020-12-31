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Президент Молдавии объявила о готовности посетить Россию

07:21
  • четверг
  • 31 декабря 2020

Но сначала Майя Санду поедет в Брюссель и на Украину

Президент Молдавии Майя Санду оценила перспективы своего потенциального визита в Россию - по ее словам, это возможно, если Москва оформит соответствующее приглашение.

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"Я готова поехать в Россию, тем более что у нас есть темы для обсуждения в повестке, которые касаются торговли, экспорта, приднестровский конфликт тоже в нашей постоянной повестке", - цитирует Санду агентство REGNUM со ссылкой на телеканал TV8.

Вместе с тем молдавский президент уточнила, что сейчас в ее графике международных встреч уже значатся поездки в Брюссель и на Украину.

24 декабря Санду вступила в должность президента Молдавии. Наблюдатели назвали церемонию инаугурации самой дорогой в истории страны. На ее проведение из бюджета было выделено 110 тысяч леев – это примерно полмиллиона рублей.

Выборы в Молдавии состоялись 15 ноября. Игорь Додон набрал 42,26% голосов, Санду заручилось поддержкой 57,74% избирателей.

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