Мясников предупредил о самой опасной ошибке с похмелья

Лучше же вообще не доводить до такого состояния

Самая большая ошибка, которую можно совершить с похмелья в первый день нового года, - пойти в таком состоянии в баню. Об этом в программе "О самом главном" рассказал врач Александр Мясников, которого цитирует "Российская газета".

"Что такое похмелье? Это сильнейшее обезвоживание организма. Это очень большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Очень может быть, что ты потеряешь в бане сознание, а то и окочуришься", - отметил специалист.

По словам Мясникова, следует держать себя в руках и употреблять спиртное в умеренных количествах, так как не столь важен градус, сколько именно количество выпитого. Чтобы меньше опьянеть, врач посоветовал за несколько часов до застолья выпить небольшое количество алкоголя, а потом рюмку подсолнечного масла.

На праздничном столе, добавил Мясников, обязательно должна быть жирная и обильная пища.

Ранее Мясников заявил, что люди принимают некоторые препараты в качестве обезболивающих, но тем самым лишь вредят своему здоровью. Как отметил специалист, использовать стоит в основном парацетамол. Он относится к нестероидным противовоспалительным, зато у него нет побочных действий.

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