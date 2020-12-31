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Рогозин рассказал о планах "Роскосмоса" на 2021 год

08:00
  • четверг
  • 31 декабря 2020

Ставка делается на программу изучения Луны

Одной из основных целей "Роскосмоса" в следующем году станет исследование Луны, сообщил генеральный директор организации Дмитрий Рогозин.

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"В 2021 году "Роскосмос" приступает к реализации программы исследований Луны и дальнего космоса. Продолжится подготовка к перевооружению отрасли на принципиально новую ракетно-космическую технику, вновь залетает наша Ангара", - написал в Twitter Рогозин.

Он также добавил, что изучать космос жизненно необходимо, так как Земля "окружена мировым космическим океаном".

Ранее отмечалось, что Россия в 2020 году установила антирекорд в космической сфере - всего было совершено 17 пусков ракет. По семь раз отечественные ракеты стартовали с космодромов Байконур и Плесецк, два раза - с Куру во Французской Гвиане и один раз - с Восточного. В современной российской истории меньшего количества стартов за год прежде не было.

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