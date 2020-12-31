Российские военные поздравили сирийских детей с наступающим Новым годом

Ребята получили рюкзаки и сладости

Российские военнослужащие на базе ВКС Хмеймим организовали для сирийских детей новогодний праздник, передает "ТВ Центр".

Более ста ребят из ближайшего города получили от Деда Мороза и Снегурочки рюкзаки со школьными принадлежностями и сладости. Подарки передали власти Севастополя и командование Черноморского флота.

Многие из детей изучают в школе русский язык. Они дружно подпевали артистам из военного оркестра, которые исполняли популярные детские песни. А потом, взявшись за руки, водили хоровод вокруг ёлки.

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