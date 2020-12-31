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Поздравление космонавтов с Новым годом с МКС (видео)

09:14
  • четверг
  • 31 декабря 2020

Встречать 2021 год на орбите они будут 16 раз

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с борта МКС поздравили жителей Земли с наступающим Новым годом, сообщает "ТВ Центр".

Экипаж уже подготовился к празднику. На станции даже есть новогодняя ёлка, правда, нарисованная. Зато встречать 2021 год на орбите будут целых 16 раз. И первая встреча Нового года пройдёт уже в 15 часов по московскому времени вместе с жителями Петропавловска-Камчатского. Этот год для космонавтов - особенный, юбилейный.

"20 лет назад на станцию прилетел первый международный экипаж, с тех пор члены дружной команды МКС отметили здесь 20 новогодних праздников. Нам посчастливилось находиться здесь  на пороге нового 2021 года", - сказал Сергей Кудь-Сверчков.

"Сегодня мы хотим пожелать всем жителям нашей многонациональной страны и мира: берегите себя и близких, будьте здоровы, внимательны друг к другу и будьте вместе - это самое главное, потому что вместе мы все преодолеем. С Новым годом, с праздником!" – заявил Сергей Рыжиков.

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