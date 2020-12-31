В Турции ввели новые ограничения для туристов на Новый год

В стране действуют жесткие ковидные ограничения

В мире число выявленных случаев коронавируса превысило 82,5 миллиона. Из-за распространения так называемого британского штамма, который считается более заразным, к жёстким мерам перешла Ирландия. Премьер заявил, что стране придётся вернуться к ограничениям максимального, пятого уровня на срок не менее месяца, сообщает "ТВ Центр".

"Обстановка чрезвычайно серьёзная. Мы сделаем всё, что нужно, чтобы взять ситуацию с вирусом под контроль. Сейчас он распространяется в геометрической прогрессии. Люди должны оставаться дома, за исключением поездок на работу, учебу и по другим уважительным причинам. Эта мера действует с полуночи. Запрещены также все светские мероприятия, включая празднование Нового года", - заявил премьер Ирландии Микал Мартин.

А сама Великобритания сегодня в ряде новых регионов вводит наивысший уровень ограничений. Жёсткие меры уже действуют в Лондоне и на юго-востоке страны, а теперь затронут ещё 20 миллионов жителей в центральных графствах.

Со 2 января власти Франции планируют ужесточить запрет на выход из дома. Комендантский час в таких крупных департаментах, как Бургундия и Приморские Альпы, будет начинаться с шести вечера, а не с восьми, как сейчас.

Жёсткие ковидные ограничения действуют и в Турции. До 4 января гражданам круглосуточно запрещено покидать свои дома. МВД страны запретило иностранным туристам гулять в эту новогоднюю ночь по улицам. Закрыты все популярные площади, до самого утра будут дежурить полицейские.

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