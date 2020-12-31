Сибирь и Дальний Восток ждут аномальные морозы в новогоднюю ночь

Температура будет ниже нормы в Омской и Томской областях, Хакасии, Красноярском крае

Сразу в несколько регионов Сибири и Дальнего Востока в предстоящую новогоднюю ночь придут сильные морозы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Температура будет ниже нормы на 10 градусов в Омской и Томской областях, Хакасии, Красноярском крае. В Приморье - минус 35. Даже в Новосибирске, судя по кадрам, люди предпочитают оставаться дома. На градусниках - ниже 40.

В Хабаровском крае, где ночью обещают минус 30, сейчас ликвидируют последствия пожара на электроподстанции. Без света остаются жители двух сел. Прокуратура проводит проверку. А вот на Сахалине, где из-за непогоды льдом покрылись ЛЭП в целом районе с населением свыше 20 тысяч человек, подачу света уже восстановили.

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