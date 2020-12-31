По итогам года рубль упал к доллару на 17%

К евро - на 24%

Последний торговый день 30 декабря рубль завершил падением: всего по итогам года российская валюта упала к доллару на 16,7%, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные бирж.

Расчетами "завтра" на закрытие торгов доллар вырос на 38 копеек до 74,42 рубля. Что касается евро, к нему рубль по итогам 2020-го упал на 24,1%. Его курс в последний день работы биржи перед Новым годом составил 91,52 рубля.

Уточняется, что на закрытие прошлого года доллар стоил 61,99 рубля, евро - 69,47 рубля. Годовой пик доллара составил 81,97 рубля, евро - 94,14 рубля.

Ранее директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен заявил, что российский рубль на сегодняшний день является недооцененной валютой и в дальнейшем может укрепиться до 65-66 рублей за доллар. По словам Якобсена, следующий год будет за сырьевыми товарами, что даст России преимущества, поскольку в этой области у страны есть большие мощности,

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