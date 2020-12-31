ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

По итогам года рубль упал к доллару на 17%

08:29
  • четверг
  • 31 декабря 2020

К евро - на 24%

Последний торговый день 30 декабря рубль завершил падением: всего по итогам года российская валюта упала к доллару на 16,7%, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные бирж.

Экономика России оказалась одной из самых перспективных в мире
Экономика, политика и коронавирус: какие прогнозы дали эксперты на 2021 год

Расчетами "завтра" на закрытие торгов доллар вырос на 38 копеек до 74,42 рубля. Что касается евро, к нему рубль по итогам 2020-го упал на 24,1%. Его курс в последний день работы биржи перед Новым годом составил 91,52 рубля.

Уточняется, что на закрытие прошлого года доллар стоил 61,99 рубля, евро - 69,47 рубля. Годовой пик доллара составил 81,97 рубля, евро - 94,14 рубля.

Ранее директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен заявил, что российский рубль на сегодняшний день является недооцененной валютой и в дальнейшем может укрепиться до 65-66 рублей за доллар. По словам Якобсена, следующий год будет за сырьевыми товарами, что даст России преимущества, поскольку в этой области у страны есть большие мощности,

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Курс валют
Курс валют
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.