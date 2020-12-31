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Москвичам рассказали о погоде в последний день 2020 года

08:34
  • четверг
  • 31 декабря 2020

Погода будет теплая, но с осадками

Уходящий 2020 год в свой последний день преподнесет жителям и гостям столицы мокрый снег, высокую облачность и гололед, при этом воздух местами прогреется до +2 градусов. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус.
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"Погода облачная, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега со слабым дождем. В отдельных районах города и области возможен гололед. Максимальные температуры в центре ноль - плюс 2, в столичном регионе – минус 2 - плюс 3", - рассказал Москвичам Леус.

Он добавил, что в столице также ожидается юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы, передает РИА Новости.

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