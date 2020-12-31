Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь

Тех, кого ничего не раздражает, очень мало

Эксперты портала SuperJob выяснили, что больше всего раздражает россиян в новогоднюю ночь. Рейтинг возглавил шум петард. На это указали 16% опрошенных. Особенно недовольны хлопками салютов родители маленьких детей и владельцы домашних животных.

Каждого десятого россиянина раздражает слишком много алкоголя и нетрезвых людей. 8% опрошенных нервирует однообразие передач и артистов в новогоднем эфире телеканалов. Еще 3% признались, что их выводит из себя обилие нездоровой пищи.

Тем, что праздник слишком быстро заканчивается, недовольны только 2% россиян. Также в список попали недосып, суета, мусор на улицах, цены на такси. Женщин выводит из себя одержимость застольем, горы посуды и "домашнего рабства" у плиты, а мужчин – необходимость тратиться на праздник.

Ничего не раздражает в новогоднюю ночь только 3 из 10 россиян.

Опрос проводился с 26 по 28 декабря 2020 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"