Более 150 пар поженятся в Москве 31 декабря

Молодоженов ждут оригинальные подарки и развлечения

В четверг, 31 декабря 2020 года, свыше 150 столичных пар решили устроить бракосочетание. В Московских ЗАГСах проведут торжественные церемонии заключения брака и поздравят молодоженов с наступающим Новым годом, рассказали в пресс-службе столичного управления ЗАГС Москвы.

"Мы поздравляем молодоженов с наступающим Новым годом и с радостью будем принимать участие в их предновогодней сказке. Сегодня более 150 пар поженятся в московских ЗАГСах. Многие пары поделились с нами, что уже подготовили торжество по случаю свадьбы, которое перейдет во встречу нового 2021 года. Эти два события послужат отличным началом их семейной жизни. Шесть отделов ЗАГС подготовили для молодых особые поздравления и небольшие подарки", - заявили в пресс-службе.

К примеру, во Дворце бракосочетания №1 будут звучать новогодние музыкальные композиции. В Шипиловском отделе ЗАГС парам подготовили в качестве поздравлений композиции из мандаринов. Во Дворце бракосочетания №5 молодоженам будут вручать елочные игрушки, а во Дворце бракосочетания №3 жених и невеста смогут выбрать себе сладкий подарок с новогодними поздравлениями. Также в Мещанском отделе ЗАГС при оформлении и проверке документов пары поздравит Дед Мороз и вручит символические подарки, а во Дворце бракосочетания в Коломенском молодоженам предложат сыграть в тематические фанты., передает АГН "Москва".

"На новогодние праздники церемонии заключения брака будут проходить в четырех отделах ЗАГС. В Шипиловском отделе ЗАГС и Дворце бракосочетания №1 заключение брака будет проходить 7 января, во Дворце бракосочетания №3 и Дворце бракосочетания №5 - 8 января. В прошлом году в преддверии Нового года в столице поженились около 500 пар, еще 50 заключили брак в Рождество", - напомнили в пресс-службе.

При этом с 4 по 7 января будут открыты дежурные отделы ЗАГС для регистрации рождения и смерти в рамках особой компетенции. 8 января у столичных отделов ЗАГС выходной день, за исключением дворцов бракосочетания №3 и №5. Отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания работают с 9:00 до 18:00 без перерыва. В обычном режиме столичные отделы ЗАГС начнут работать 9 января.

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