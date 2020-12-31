Россияне стали в два раза чаще покупать сладкие подарки для детей

Средний чек покупки набора конфет в этом декабре составил 576 рублей

В декабре 2020 года жители России в два раза чаще, чем в 2019-м, покупали для детей сладкие подарки, передает ТАСС со ссылкой на исследование оператора фискальных данных "Платформа ОФД" .

Отмечается, что средний чек покупки набора конфет в этом декабре составил 576 рублей, что на 16% выше прошлогоднего. Вместе с тем само число покупок выросло на 107%.

Аналитики также подсчитали, что в декабре 2020-го искусственные ели покупали на 10% реже, чем годом ранее. Средний чек также снизился на 10% до 2210 рублей.

Отдельно в исследовании сказано и о ценах на мандарины. В этом декабре они обходились в среднем в 104 рубля (весовая покупка), что на 20% больше, чем в 2019-м. Число покупок снизилось на 10%.

Ранее эксперты изучили предновогодние траты россиян. Так, с 21 по 27 декабря наблюдался характерный для этого периода рост расходов, по масштабу не отстававший от прошлогоднего. Динамика потребительских расходов жителей страны осталась на уровне +1,1% год к году.

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