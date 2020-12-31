"Нужен правильный настрой": эксперт дала советы работающим в праздники

Не все россияне будут отдыхать в праздничные дни

Генеральный директор Русской кадровой ассоциации Анна Старикова дала несколько советов, как правильно организовать рабочий процесс во время длинных выходных.

Эксперт считает, что работоспособность увеличится, если во время праздничных дней баловать себя приятными мелочами. К примеру, рабочее место можно украсить, если это позволяют правила компании, передает RT.

"Нужен правильный настрой на работу: стоит слушать хорошие новости, обмениваться поздравлениями, благодарностями и хорошими словами со своими близкими", - заявила Старикова.

Она добавила, что в праздники очень важно сформировать правильной отношение к факту работы. По словам специалиста, нужно "понимать свою миссию" и осознавать, ради чего приходится работать в нерабочие дни.

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