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"Нужен правильный настрой": эксперт дала советы работающим в праздники

09:41
  • четверг
  • 31 декабря 2020

Не все россияне будут отдыхать в праздничные дни

Генеральный директор Русской кадровой ассоциации Анна Старикова дала несколько советов, как правильно организовать рабочий процесс во время длинных выходных.

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Эксперт считает, что работоспособность увеличится, если во время праздничных дней баловать себя приятными мелочами. К примеру, рабочее место можно украсить, если это позволяют правила компании, передает RT.

"Нужен правильный настрой на работу: стоит слушать хорошие новости, обмениваться поздравлениями, благодарностями и хорошими словами со своими близкими", - заявила Старикова.

Она добавила, что в праздники очень важно сформировать правильной отношение к факту работы. По словам специалиста, нужно "понимать свою миссию" и осознавать, ради чего приходится работать в нерабочие дни.

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