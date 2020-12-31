Россия обыграла Швецию в последнем групповом матче МЧМ по хоккею

Прервалась рекордная серия шведов

Сборная России по хоккею провела последний для себя матч на групповом этапе молодежного чемпионата мира, проходящего в канадском Эдмонтоне. Подопечные Игоря Ларионова обыграли команду Швеции в овертайме, итоговый счет - 4:3.

В составе российской сборной отличились Егор Афанасьев, Родион Амиров, Кирилл Кирсанов и Марат Хуснутдинов. У Швеции шайбы на свой счет записали Арвид Костмар, Александр Хольц и Ноэль Гунлер.

Это поражение прервало рекордную серию шведов - они побеждали на групповых этапах молодежного чемпионата мира 54 матча подряд, а проигрывали в последний раз 31 декабря 2006 года Соединенным Штатам.

По итогам группового этапа россияне набрали восемь очков и обеспечили себе как минимум второе место в квартете В. Если Россия станет первой, то в четвертьфинале сыграет со сборной Словакии, если второй - со сборной Германии. Ранее место в плей-офф себе обеспечили Канада (действующий победитель турнира), Финляндия, Словакия и Германия, представляющие группу A. Завершится МЧМ в ночь на 6 января.

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