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Власти Москвы призвали агрегаторы такси не завышать цены в новогодние праздники

09:08
  • четверг
  • 31 декабря 2020

Такси должно оставаться комфортным и доступным, отметили в дептрансе столицы

Департамент транспорта Москвы обратился к агрегаторам такси с просьбой устанавливать адекватные цены на свои услуги в новогодние праздники.

"Зимой спрос на такси растет, а вместе с ним растут и цены. Мы заметили, что операторы завышают цены на поездки так, что они перестают быть комфортными для пассажиров. Мы понимаем, что предновогоднее время - особенное, а законы не регулируют тарифы, и все же хотим обратиться к агрегаторам: пожалуйста, устанавливайте адекватные цены и не поднимайте стоимость поездок", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Такси – это важная часть транспортной системы города, и оно должно оставаться комфортным, доступным и удобным, заявили в дептрансе.

Законопроект о такси был принят в первом чтении в декабре 2018 года, однако дальнейшая работа над ним затянулась. В частности, споры возникли вокруг регулирования деятельности агрегаторов такси, а также по поводу необходимости установки в машинах тахографов и таксометров.

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