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В Москве от коронавируса за сутки вылечились еще 6076 человек

09:18
  • четверг
  • 31 декабря 2020

Общее количество поправившихся пациентов - 627368

Как сообщили утром в четверг в федеральном штабе по контролю за распространением COVID-19, от коронавируса в Москве за минувшие сутки выздоровели 6076 человек.

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Общее количество поправившихся пациентов в российской столице составило 627368. В оперштабе уточнили, что скончались за сутки 73 человека.

По состоянию на утро 31 декабря, в России, согласно статистике оперштаба, выявили 3131550 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Поправились 2525418 пациентов, 56426 человек скончались.

Ранее президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова заявила, что жители России смогут рассчитывать на возвращение к привычному образу жизни, если к осени 2021 года прививку от COVID-19 сделают хотя бы 50% населения страны. Минздрав уже зарегистрировал две отечественные вакцины - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

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