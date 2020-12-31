Россиянам дали совет по выбору вина к новогоднему столу

Эксперт уверен, что Россия может занять место среди знаменитых винодельческих провинций

Для новогоднего стола можно выбрать отличное вино российского производства, заверил уполномоченный при президенте по правам предпринимателей, винодел и знаток вин Борис Титов. Он рассказал об отечественном виноделии и научил подбирать напитки под еду.

Титов напомнил, что белое вино стоит выбирать к рыбе, овощам и белому мясу, а красное – к стейкам. При этом при покупке стоит ориентироваться на соотношение цены и качества напитка.

Омбудсмен отметил, что российские вина ничем не уступают импортным. Признанные мировые рейтинги высоко оценивают отечественные марки. Так, в России работают около 30 современных дизайнерских виноделен, передает "Российская газета".

"Мы скоро обгоним и перегоним по количеству виноделен многие винодельческие провинции мира, мы уже выравниваемся по объему выпускаемого вина и красоты виноделен", - добавил Титов.

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