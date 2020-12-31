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Володин поздравил россиян с наступающим Новым годом

09:40
  • четверг
  • 31 декабря 2020

Спикер Госдумы пожелал соотечественникам побольше здоровья

В последний день 2020 года свои поздравления гражданам России направил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, пожелав, чтобы 2021-й принес новые радости, а проблемы остались в прошлом.

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"Поздравляю вас с Новым годом! Желаю счастья, здоровья, еще раз здоровья, удачи, семейного благополучия, - цитирует спикера нижней палаты парламента ТАСС.

Также Володин пожелал "всего самого лучшего, ну и больше уверенности в себе".

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы зарубежным коллегам и премьер-министрам в преддверии Нового года. С пожеланиями конструктивного диалога и плодотворных отношений российский лидер обратился, в частности, к премьер-министру Японии Есихидэ Суге, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, президенту Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель и председателю КНР Си Цзиньпину.

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