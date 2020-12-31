Поиск тел моряков в Баренцевом море решено продолжить

Выжить удалось двоим членам экипажа из 19-ти

В пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта сообщили о принятом решении продолжить поиск тел моряков с затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна "Онега", передает ТАСС.

"В 21:00 мск 30 декабря получено решение штаба оперативного руководства о продолжении поисковых действий в районе гибели судна с целью установления точного места "Онеги" и продолжения поиска тел членов экипажа", - сказано в сообщении.

Рыболовный траулер "Онега" потерпел крушение 28 декабря. Предполагается, что причиной катастрофы стало обледенение судна. Из 19 членов экипажа спастись удалось двоим. Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил состав правительственной комиссии, которая займется оказанием помощи пострадавшим и семьям погибших в крушении "Онеги". Сообщалось, что родственники погибших получат по миллиону рублей.

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