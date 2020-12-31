ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Поиск тел моряков в Баренцевом море решено продолжить

10:00
  • четверг
  • 31 декабря 2020

Выжить удалось двоим членам экипажа из 19-ти

В пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта сообщили о принятом решении продолжить поиск тел моряков с затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна "Онега", передает ТАСС.

"Людей смыло с палубы": спасенные моряки о крушении судна в Баренцевом море
Названа основная версия катастрофы судна в Баренцевом море

"В 21:00 мск 30 декабря получено решение штаба оперативного руководства о продолжении поисковых действий в районе гибели судна с целью установления точного места "Онеги" и продолжения поиска тел членов экипажа", - сказано в сообщении.

Рыболовный траулер "Онега" потерпел крушение 28 декабря. Предполагается, что причиной катастрофы стало обледенение судна. Из 19 членов экипажа спастись удалось двоим. Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил состав правительственной комиссии, которая займется оказанием помощи пострадавшим и семьям погибших в крушении "Онеги". Сообщалось, что родственники погибших получат по миллиону рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Поисковая операция
Поисковая операция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.