Меркель в последний раз обратилась к немцам перед Новым годом

Уходящий год она назвала самым трудным за 15 лет на посту канцлера

Ангела Меркель в последний раз в качестве канцлера поздравила граждан Германии с Новым годом. По ее словам, уходящий год стал самым трудным за 15 лет пребывания у власти. Главной темой обращения канцлера стала пандемия коронавируса.

"Дорогие соотечественницы и соотечественники, что за год остался позади нас! 2020-й - это нечто, что настигло нас и чего не ожидал весь мир. Неизвестный до этого мир проник в наши тела и наши жизни. Он настигал нас в том, что нам наиболее присуще как людям: в тесных контактах, при объятиях, в беседах, на праздниках. Вирус сделал обычное поведение рискованным, а совсем непривычные меры защиты - нормальными", - заявила Меркель.

Она отметила, что происходившие в 2020 году события потребовали "многого от всех нас - и слишком многого от некоторых". Меркель поблагодарила медицинских работников и рассказала, что в борьбе с коронавирусом возлагает большие надежды на вакцинацию.

В завершение обращения канцлер пожелала гражданам Германии здоровья, веры и божественного благословения.

Это обращение Ангелы Меркель, скорее всего, станет последним в качестве канцлера. В сентябре в Германии пройдут выборы в Бундестаг. Претендовать на пост канцлера Меркель не будет.

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