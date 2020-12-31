Праздничное настроение и предновогодняя суета: как россияне провожают 2020 год

Москва встретит Новый год грандиозным салютом, по всей стране проходят флешмобы и акции

В городах России зажигают нарядные ёлки. А жители с удовольствием участвуют в ярких акциях и флешмобах. Главное условие - соблюдение всех правил безопасности в период пандемии. Москвичей в полночь ждёт сюрприз - сразу после боя курантов раздадутся залпы салютов. Как россияне провожают 2020 год?

Там, где начинается Россия, Новый год наступит уже совсем скоро. Весь праздничный день автомобилистов на дорогах Камчатки останавливал и поздравлял Дед Мороз. Не забывал и пожурить за провинности.

На полюсе холода Новый год тоже не за горами. В Оймяконе всего минус 46 - местные жители, видимо, чтобы согреться, водят хоровод вокруг елки. Чысхаан - так называется Дед Мороз на местном наречии - зажигает гирлянды.

Один из городских парков Хабаровска превратился в настоящий ледяной город. Три дня скульпторы создавали эти без преувеличения произведения искусства. Из подручных инструментов только пила и вода.

Концерт с доставкой на дом или новогодние гуляния прямо во дворе. Такую яркую акцию провели "Волонтеры культуры". Конечно, с соблюдением социальной дистанции и прочих предписаний. Более тысячи площадок, почти 500 городов: Курск, Уфа, Краснодар, Севастополь. 14 тысяч участников. Лейтмотивом стала известная новогодняя песня. Кто-то написал свой текст на известную мелодию, другие придерживались оригинала.

В Москве массовых гуляний не будет, но традиционный новогодний салют - по расписанию. Сразу после боя кремлевских курантов. Фейерверки запустят с 11 площадок, главная из которых - на Большом Москворецком мосту. Музей Победы в праздничные дни приглашает на необычную онлайн-экскурсию: новогодние подарки во время Великой Отечественной войны.

"Шоколадные батончики с начинкой. Производились такие батончики в блокадном Ленинграде. Еще одним любимым лакомством наших солдат на фронте были знаменитые конфеты "Раковая шейка". Конфеты популярны и по сей день, а появились еще в конце XIX века", - сказал специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.

Есть и те счастливчики, кто встретит Новый год 24 раза, просто обогнув нашу маленькую планету. Космонавты МКС передают поздравления на Землю.

"Сегодня мы хотим пожелать всем жителям нашей многонациональной страны и мира: берегите себя и близких, будьте здоровы, внимательны друг к другу и будьте вместе - это самое главное, потому что вместе мы все преодолеем. С Новым годом, с праздником!" – поздравил Сергей Рыжиков.

Новый 2021 год уже на пороге. Планета к встрече готова. Как говорят космонавты - обратный отсчет.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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