Больного коронавирусом Бориса Грачевского перевели в реанимацию

Его состояние ухудшилось

Режиссер и сценарист Борис Грачевский попал в реанимацию из-за осложнений от коронавируса. Ранее 71-летнего создателя "Ералаша" госпитализировали с COVID-19, однако в клинике ему стало хуже.

О том, что Грачевский заразился коронавирусной инфекцией, стало известно 21 декабря – он сам рассказал об этом и отметил, что лечится дома и начинает идти на поправку. Однако уже 27 декабря режиссера госпитализировали из-за ухудшения самочувствия.

"Уже в клинике состояние стало ухудшаться, усилились одышка и слабость. Назначенные препараты пока не дают видимых результатов, Борис Юрьевич переведен в реанимацию", - передает Telegram-канал "Mash".

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