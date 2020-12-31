ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Больного коронавирусом Бориса Грачевского перевели в реанимацию

10:08
  • четверг
  • 31 декабря 2020

Его состояние ухудшилось

Режиссер и сценарист Борис Грачевский попал в реанимацию из-за осложнений от коронавируса. Ранее 71-летнего создателя "Ералаша" госпитализировали с COVID-19, однако в клинике ему стало хуже.
Борис Грачевский заболел коронавирусом

О том, что Грачевский заразился коронавирусной инфекцией, стало известно 21 декабря – он сам рассказал об этом и отметил, что лечится дома и начинает идти на поправку. Однако уже 27 декабря режиссера госпитализировали из-за ухудшения самочувствия.

"Уже в клинике состояние стало ухудшаться, усилились одышка и слабость. Назначенные препараты пока не дают видимых результатов, Борис Юрьевич переведен в реанимацию", - передает Telegram-канал "Mash".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Борис Грачевский
Борис Грачевский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.