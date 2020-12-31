В российские паспорта могут добавить "медстраницы"

На них будут ставиться отметки о прививках
Первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе российского Министерства здравоохранения с просьбой рассмотреть идею внесения в паспорта россиян информации о сделанных прививках.
Петров обратил внимание, что сейчас во всем мире обсуждают возможность так называемого "паспорта вакцинируемого". При этом многие считают, что это будет идти вразрез с этическими законами.
Общественник подчеркнул, что в России, как и во многих других странах, нерешенным остается вопрос о безопасном перемещении граждан внутри страны и в другие государства. Также не следует забывать и об опасности повторной пандемии.
"В данной связи предлагаю вам оценить идею о внедрении во внутренний паспорт гражданина РФ и в заграничный паспорт специальных "медицинских" страниц для внесения отметок о наличии вакцины. Такой способ документирования будет наименее затратным для государственного бюджета и, одновременно, наиболее эффективным, так как именно паспорт является обязательным документом при любых перемещениях гражданина на длительные расстояния", - заявил Петров.
Он добавил, что в документе можно указывать сведения о всех сделанных прививках, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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