Ровно год под знаком пандемии: как мир приспособился к жизни с коварным вирусом

Люди прошли путь от тотального карантина до массовой вакцинации

Оперативный штаб представил последние данные о распространении коронавируса в России. За минувшие сутки выявили ещё 26 тысяч 513 новых случаев. Выздоровели 29 тысяч 235 человек. По всей стране продолжается вакцинация. В Москве на базе городских поликлиник открыто 70 прививочных пунктов. Они будут работать даже в праздники, уже со 2 января. И сегодня пандемии коронавируса исполняется ровно год. 31 декабря 2019 года Китай проинформировал ВОЗ о том, что в стране зафиксировали несколько случаев пневмонии неизвестного происхождения.

Ухань - черная геометка уходящего года. О небольшом - по китайским меркам - городке планета узнала вскоре после вспышки неизвестной пневмонии. Спустя 12 месяцев версии специалистов разнятся. Одни считают, что происхождение инфекции естественное: штамм передан человеку от летучей мыши на рынке морепродуктов. Другие верят в то, что COVID-19 - результат секретной лабораторной работы.

Американское агентство AP под занавес уходящего 2020 года публикует материал о том, что власти КНР всячески препятствуют изучению происхождения вируса: "Китайское правительство жёстко контролирует все исследования, касающиеся происхождения коронавируса, пресекает некоторые из них и активно поддерживает альтернативные теории относительно того, что его источник может быть за пределами Китая. Специалистам по коронавирусам приказано не говорить с сотрудниками СМИ".

Коронавирус стремительно шагал по миру. Сейчас, по данным Всемирной организации здравоохранения, количество инфицированных превышает 80 миллионов человек. В печальном рейтинге по числу зараженных и умерших от инфекции - США. Весной прошлого года массово стали закрываться границы стран. Слова локдаун, комендантский час и масочный режим прочно вошли в обиход. Пустые стадионы, отмененные кинофестивали, закрытые рестораны, безлюдные площади. Но и в этой ситуации люди старались искать что-то позитивное.

"Сейчас, когда почти весь бизнес страдает, сектор розничной торговли продуктами - на подъёме, так как признан жизненно важной сферой. Доходы растут. Больше людей заказывают продукты на дом. Как следствие, перед Рождеством продажи подскочили на 20% по сравнению с прошлым годом. В новогодние праздники мы ожидаем того же", - сказала Донателла Прамполини, вице-президент Всеобщей итальянской конфедерации предприятий, профессий и самозанятости.

Население планеты училось работать удаленно и решать задачи в онлайн-режиме. Такой формат породил сотни комических ситуаций.

Героями новейшего времени во всех странах стали медики. Сеть заполнили фото и видео лиц врачей и медсестер после изнурительных смен, в защитных костюмах и масках. Одновременно шла работа над созданием вакцины против коронавируса. И здесь Россия оказалась впереди всей планеты. "Спутник V" - первый препарат для профилактики COVID-19. Заказы на его покупку поступили из множества стран: а самолет, который доставил партию вакцины в Аргентину, назвали "рейсом надежды".

Находясь на гребне второй волны коронавируса, а она осложняется возникновением нового британского штамма ковида, страны ужесточают правила. Так, Япония полностью закрыла границы, Германия намерена продлить локдаун до конца января. Тем не менее, уже звучат оптимистичные прогнозы.

"К счастью, в будущем году звёзды предсказывают иную картину. Нам надо пережить эту сложную зиму. Ближайшие три месяца будут очень непростыми. Но весной мы увидим большие изменения", - уверен астролог Рэнди Голдберг.

Тот самый случай, когда принято говорить "самые темные часы перед рассветом".

Егор Киселев, Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"